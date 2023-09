Allerta Meteo Sardegna, torna il caldo: temperature fino a +40°C

MeteoWeb

Il caldo tornerà a farsi sentire in Sardegna a partire dal weekend. La direzione generale della Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo per alte temperature (onda di calore), a partire dalle 12 di domani, sabato 16 settembre, sino alle 18 di lunedì 18. “L’approfondirsi di una saccatura atlantica in prossimità del Portogallo favorirà nel corso della giornata di domani, sabato 16 settembre, una rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centrale. La configurazione a onda di calore si consoliderà l’indomani, domenica 17m e persisterà fino al giorno seguente, lunedì 18, favorendo un deciso incremento delle temperature, in particolare di quelle massime”, si legge nel bollettino.

“Dal pomeriggio di domani e fino al lunedì 18, le temperature sulla Sardegna saranno in progressivo aumento. Si prevedono temperature massime molto elevate, localmente superiori ai +40°C sul settore occidentale; altresì, sullo stesso settore, i valori minimi risulteranno superiori ai +25°C e localmente ai +28°C”, riporta ancora il bollettino.

