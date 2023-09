Allerta Meteo Toscana: codice giallo per temporali e grandine

MeteoWeb

“Emessa allerta gialla dalla sala operativa della Regione Toscana dalle ore 14 alle 20 di oggi per temporali forti nelle zone interne della Toscana, localmente di forte intensità con possibili colpi di vento e grandine“: è quanto ha comunicato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. In dettaglio, infiltrazioni di aria fresca in quota porteranno condizioni di locale instabilità, in particolare nella giornata di oggi, giovedì 14 settembre. La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per temporali forti valido dalle 14 fino alle 20 di oggi. Le aree interessate sono quelle centrali e meridionali interne. Nel pomeriggio di oggi previsti possibili temporali, localmente di forte intensità e più probabili sulle province di Siena, Arezzo, Firenze e nell’interno del grossetano. Possibili forti colpi di vento e grandinate. Domani, venerdì 15 settembre, nel pomeriggio possibili temporali nell’interno ed in particolare su Appennino, Colline Metallifere, Pratomagno ed Amiata. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: