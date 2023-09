Allerta Meteo Toscana: prorogato codice giallo fino alle 8 di domani

MeteoWeb

“Prorogata allerta gialla fino a domani alle ore 8 per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro-meridionale. Previsti residui rovesci o temporali nella notte e prima parte del mattino con possibili colpi di vento e grandinate, prestiamo attenzione“: è quanto ha reso noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. E’ previsto tempo instabile per il transito di una perturbazione atlantica che causerà pioggia e temporali forti per l’intera giornata di oggi. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per la giornata di oggi su tutta la regione. Il codice giallo è stato prorogato fino alle 8 di domani per le zone meridionali dove potranno ancora verificarsi rovesci o temporali, con possibili colpi di vento e grandinate. I mari saranno mossi e in particolare ancora molto mossi domani, a nord dell’Isola d’Elba.

