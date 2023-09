Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento forte

MeteoWeb

Vento in progressivo aumento sulla Toscana, con raffiche sia in pianura che sui rilievi. Domani, martedì 5 settembre, si prevede un ulteriore rafforzamento del vento di grecale, con raffiche fino a 50-60 chilometri orari in pianura e più forti sui rilievi. In base a queste previsioni, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 10 alle 20 di domani, martedì 5 settembre. Le aree interessate sono il Valdarno fiorentino, Valdarno inferiore, Valdelsa e Valdera e le valli del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese. Proprio a seguito delle previsioni di vento forte, che dovrebbe interessare la Toscana per tutta la settimana, la Sala operativa ricorda inoltre che, nonostante dal primo di settembre sia terminato il periodo indicato come a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, è importante continuare ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare l’innesco di incendi nei boschi.

