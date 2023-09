Allerta Meteo, nel weekend sull’Italia il violentissimo “Ciclone dell’Equinozio”: crollo termico di -15°C al Sud, maltempo estremo

MeteoWeb

Infuria il maltempo sul Nord Italia, con piogge torrenziali che da ieri sera interessano in modo particolare il Nord/Ovest. La Liguria è stata bersagliata da violentissimi temporali che hanno scaricato soltanto nella giornata odierna ben 261mm di pioggia a Reppia e 205mm a Borzonasca, in provincia di Genova. Nubifragi anche nell’alto Piemonte con 265mm a Sabbia e 245mm a Cursolo, in provincia di Vercelli. In Lombardia sono caduti 134mm a Fraciscio di Campodolcino (Sondrio), 117mm a Valcanale di Ardesio (Bergamo), 111mm a Pescegallo di Gerola Alta (Sondrio), 107mm a Madesimo (Sondrio).

Il maltempo in corso sta provocando danni e disagi per gli allagamenti e le piene dei corsi d’acqua nelle zone più colpite, mentre le temperature sono già crollate su valori tipicamente autunnali non solo al Nord ma anche in Toscana. L’ultima immagine satellitare mostra molto chiaramente l’avanzata dell’aria fredda, accompagnata da nubi frastagliate, dal nord Atlantico verso l’Europa occidentale:

Il Sud e le Regioni Adriatiche, invece, sono ancora coinvolte dal flusso prefrontale caldo proveniente dal nord Africa, tanto che la temperatura anche oggi – 22 settembre – ha raggiunto valori tipicamente estivi come +38°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +37°C a Palermo, +36°C a Bari, Catania, Cosenza, Lamezia Terme e Fasano, +35°C a Cerignola, +34°C a Foggia e Battipaglia, +33°C a Reggio Calabria, Siracusa, Lecce, Catanzaro, Trapani e Benevento, +32°C a Salerno, Brindisi, Agrigento, Gioia del Colle e Ustica, +31°C a Taranto, Pescara, Matera, Olbia, Avellino, Pesaro, Jesi e Caltanissetta. Proprio a causa di questo clima, in Sicilia stanno dilagando gli incendi.

Nella giornata di domani, sabato 23 settembre, il fronte freddo scivolerà rapidamente verso Sud coinvolgendo dapprima il Centro Italia sin dall’alba, e poi tutto il meridione entro sera. Sarà un risveglio di maltempo estremo tra Lazio e Campania, su Roma e Napoli, con temporali violentissimi; poi nel corso della giornata il fronte freddo si sposterà nel basso Tirreno (Calabria e Sicilia) mentre forti temporali esploderanno nel pomeriggio al Nord/Est. Il maltempo proseguirà in modo diffuso anche domenica 24, con fenomeni estremi sulle Regioni Adriatiche, e lunedì 25 al Sud. Domani le temperature crolleranno di oltre 10-12°C al Sud e, di fatto, inizierà l’autunno proprio nel giorno dell’Equinozio che scoccherà alle 08:50 di domattina.

Attenzione anche ai forti venti e alle conseguenti violente mareggiate.

