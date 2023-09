Alluvione Emilia-Romagna: riapre al traffico la SS65 a Bologna

MeteoWeb

“Riapre al traffico la SS 65 ‘della Futa’, a Loiano, nella città metropolitana di Bologna, dopo i primi interventi per ripristinare il tratto presso il ponte in muratura, al km 74,200, che era stato danneggiato a seguito degli eventi alluvionali di maggio scorso in Emilia-Romagna“: è quanto ha spiegato in una nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. “I lavori sono stati costantemente monitorati dal MIT, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, a conferma della massima attenzione al territorio e alle istanze dei cittadini e sono stati realizzati il più celermente possibile per consentire la viabilità e i collegamenti pubblici tra Bologna, Loiano, Monghidoro e Pianoro“.