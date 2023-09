Alluvione in Libia: conclusa la missione dei vigili del fuoco

MeteoWeb

È partito ieri sera da Derna il secondo contingente di 46 vigili del fuoco italiani impegnati in Libia per il soccorso alle popolazioni duramente colpite dal ciclone Daniel. L’operazione, coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile, era iniziata il 12 settembre con l’invio di un advance team coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, e composto da personale del Dipartimento della Protezione Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Operativo di Vertice Interforze e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha avuto un primo compito di valutare la situazione nella zona di Derna. Durante la giornata successiva del 13 settembre, è giunto poi in territorio libico il primo contingente dei vigili del fuoco italiani formato da 33 unità che ha operato lungo le sponde del Wadi Derna e nella zona del porto in attività di ricerca e soccorso dispersi in uno scenario difficile.

Tra le giornate del 21 e 22 settembre si è completato l’avvicendamento tra il primo e il secondo team del Corpo nazionale che ha operato fino a stamattina nella città libica insieme al personale dell’Esercito Italiano per liberare case e strade da grandi quantità di fango e detriti trasportati durante le inondazioni. L’arrivo in Italia a bordo della nave San Giorgio della Marina Militare è previsto nel pomeriggio di venerdì nel porto di Brindisi.