Alluvione Libia: danneggiato il 70% delle infrastrutture e il 50% delle strade

Il passaggio del ciclone Daniel ha causato una devastazione enorme in Libia, oltre ad un tragico bilancio di vittime e dispersi. Le inondazioni hanno danneggiato il 70% delle infrastrutture civili nelle zone colpite, afferma l’Autorità per le strade e i ponti, che aggiunge “anche il sistema idrico è stato distrutto, poiché l’80% della rete della regione è rimasta fuori servizio“. Sono crollati 11 ponti a causa delle piogge torrenziali, tra cui due che collegano Derna alle città di Sousse e Al-Qubba, altri sei all’interno di Derna e tre ponti sulla strada che si estende tra Shahat e Sousse. Anche i danni inflitti alla rete stradale sono stati enormi: il 50% dei percorsi è diventato impraticabile dopo le inondazioni che hanno ucciso almeno 11.000 persone.

L’Unione Europea ha annunciato un pacchetto aggiuntivo di aiuti fino a 5,2 milioni di euro per sostenere gli sforzi di soccorso in Libia. I fondi verranno convogliati attraverso le organizzazioni umanitarie sul campo per fornire riparo, cibo, acqua, assistenza medica, servizi igienico-sanitari e forniture igieniche.