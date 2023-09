Alluvione in Libia: un italiano team leader dello staff Eucpt

MeteoWeb

Fabio Carnicchia, Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile, è stato nominato team leader dello staff del Meccanismo Europeo di Protezione Civile che domani arriverà a Derna, in Libia. Compito del team sarà coordinare l’assistenza fornita dagli Stati membri dell’Unione Europea, garantire i contatti con le Nazioni Unite e individuare tutti i settori di possibile intervento del Meccanismo unionale, a supporto delle autorità libiche. “L’incarico di Carnicchia – commenta il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio – ci riempie di orgoglio e dimostra ancor una volta il grande apprezzamento, in ambito europeo e internazionale, per il Servizio Nazionale della Protezione Civile”.