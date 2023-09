Alluvione Romagna: da Figliuolo altri 37 milioni per rimborso lavori

MeteoWeb

Altri 37 milioni arrivano alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna per rimborsare le spese già sostenute per 60 interventi di somma urgenza, fatti per la messa in sicurezza dei fiumi, il ripristino degli argini e la pulitura degli alvei dopo l’alluvione di maggio. Un’ordinanza del Commissario Francesco Paolo Figliuolo ha infatti disposto l’erogazione di 37.727.671 euro. Anche questo finanziamento fa parte dell’ordinanza del 25 agosto scorso, con la quale Figliuolo aveva definito le indicazioni per richiedere i rimborsi delle spese per gli interventi di somma urgenza già effettuati e da completare per la messa in sicurezza del territorio, pari a 289 milioni di euro.