Maltempo e alluvioni in Grecia: 5 miliardi di danni all’agricoltura

La tempesta Elias ha arrecato un nuovo duro colpo al cuore della Grecia, giunta dopo gravi alluvioni provocate dal Ciclone Daniel all’inizio del mese. Diverse zone sono di nuovo sommerse, in particolare la regione della Tessaglia, il cui pilastro economico principale è l’agricoltura. Gli alberi da frutto, il mais e la produzione di cotone sono stati annientati da questa catastrofe, e la cifra dei danni è ulteriormente aggravata dalla perdita di oltre 200mila animali e uccelli da cortile a causa delle inondazioni. Le stime attuali indicano che solo gli effetti a breve termine di questa tragedia potrebbero comportare un costo economico per la Grecia che si avvicina ai 5 miliardi di euro.

La Tessaglia rappresenta una delle regioni agricole chiave del Paese, e l’incertezza si fa sentire in merito all’impatto a lungo termine sulla produzione alimentare. La situazione mette in evidenza la necessità di una risposta tempestiva e mirata per aiutare la regione a riprendersi da questa devastante calamità, non solo dal punto di vista economico, ma anche per preservare la sicurezza alimentare e il benessere delle comunità locali.