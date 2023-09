Alluvioni Grecia, trovato un corpo in Tessaglia

MeteoWeb

Recuperato il corpo di uno dei dispersi dopo l’alluvione in Grecia scatenata dalle piogge del ciclone Daniel, lo stesso che ha poi provocato una catastrofe in Libia. Il corpo di un uomo è stato recuperato in una zona rocciosa della spiaggia di Mourtia, a sud di Pelio, nella regione della Tessaglia, una delle zone più colpite dal maltempo della settimana scorsa. Le autorità stanno cercando di capire se si tratta dell’uomo austriaco (finora disperso con la compagna) che alloggiava in una residenza presso Potistika e che è stata spazzata via dalla tempesta, riporta il sito di Kathimerini. Nella zona, i sommozzatori della Guardia Costiera si stanno concentrando anche sulla ricerca delle auto travolte dall’acqua e trascinate in mare. Secondo l’emittente Ert, i residenti di Platanias hanno riferito di avere visto decine di auto finire in mare.