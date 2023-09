Alluvioni in Libia: in viaggio verso Derna il 2° team dei vigili del fuoco italiani

MeteoWeb

A 8 giorni dall’invio in Libia del primo contingente dei vigili del fuoco italiani, è partito stamattina dall’aeroporto di Ciampino (RM), a bordo di un aereo Falcon 900, un primo team che si andrà ad avvicendare con i colleghi impegnati a Derna, nella zona Nord/Est del Paese africano, per i soccorsi alla popolazione colpita dal ciclone Daniel. Nella giornata di domani è previsto l’invio in Libia di ulteriori unità del Corpo nazionale che andranno a dare il cambio al resto del primo team italiano.

Le inondazioni hanno devastato un quarto di Derna. Secondo le squadre di ricerca, migliaia di persone sono state uccise e molti cadaveri sono ancora sotto le macerie o in mare. Funzionari governativi e agenzie umanitarie hanno fornito diversi bilanci di vittime. L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che negli ospedali sono stati registrati 3.958 decessi, ma un precedente bilancio delle vittime fornito dal capo della Mezzaluna Rossa libica riportava almeno 11.300 vittime. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari almeno 9mila persone risultano ancora disperse.