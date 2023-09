Rara infezione da ameba mangia-cervello, morto bimbo in Arkansas

MeteoWeb

Un bambino dell’Arkansas (USA) è morto a causa di una rara infezione da ameba mangia-cervello, probabilmente contratta in uno splash pad in un country club: è quanto hanno riportato i funzionari sanitari e il coroner della contea. Il bambino è morto a causa dell’infezione da Naegleria fowleri, che “distrugge il tessuto cerebrale, causando gonfiore al cervello e, in alcuni casi, la morte“, ha dichiarato il Dipartimento della Salute dell’Arkansas in un comunicato stampa.

La Naegleria fowleri è un’ameba che vive nel suolo e nei laghi d’acqua dolce calda, nei fiumi, negli stagni e nelle sorgenti termali. In rari casi, gli US Centers for Disease Control and Prevention, le persone hanno contratto infezioni da Naegleria fowleri in acque ad uso ricreativo che contenevano una quantità insufficiente di cloro, come piscine o parchi per il surf.

Le infezioni da Naegleria fowleri sono rare. Secondo i CDC, solo circa 3 persone all’anno negli Stati Uniti vengono infettate, ma l’esito è solitamente fatale. Nel caso dell’Arkansas, il bambino di 16 mesi è morto il 4 settembre dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale, ha riferito alla CNN il coroner della contea di Pulaski Gerone Hobbs.

Il dipartimento sanitario statale ha condotto test e ispezioni, scoprendo che la vittima era probabilmente stata esposta allo splash pad del Country Club di Little Rock. Diversi campioni della piscina e dello splash pad sono stati inviati ai CDC per la valutazione. Si è scoperto che un campione conteneva Naegleria fowleri. Il Country Club di Little Rock ha chiuso la piscina e lo splash pad e secondo i funzionari non vi sono rischi per il pubblico.

L’ultimo caso di Naegleria fowleri in Arkansas risale al 2013.

Naegleria fowleri, l’ameba mangia-cervello: cos’è e quali sono i sintomi di infezione

Naegleria fowleri è un’ameba, un organismo vivente unicellulare, che può essere trovato nel suolo e nelle calde acque dolci, come laghi, fiumi e sorgenti termali in tutti gli Stati Uniti. Comunemente chiamata “ameba mangia-cervello”, può causare infezioni cerebrali, che di solito si verificano quando l’acqua contenente ameba risale dal naso, ad esempio quando si nuota.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in media 3 persone negli Stati Uniti vengono infettate ogni anno e queste infezioni sono spesso fatali. Dal 1962 al 2021, solo quattro delle 154 persone nel paese sono sopravvissute a un’infezione da ameba mangia-cervello, secondo i CDC. Proprio l’anno scorso è morto un bambino che si è infettato dopo aver nuotato nel lago Mead, un altro nel Nebraska che si è infettato dopo aver nuotato e un residente del Missouri che si è infettato dopo aver visitato una spiaggia in Iowa.

Segni e sintomi di infezione sono inizialmente forti mal di testa, febbre, nausea e vomito e possono progredire fino a torcicollo, convulsioni, allucinazioni e coma. L’infezione viene trattata con una combinazione di farmaci, tra cui l’antibiotico azitromicina, l’antimicotico fluconazolo, il farmaco antimicrobico miltefosina e il corticosteroide desametasone.