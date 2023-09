Anche ANAS alla Notte Europea dei Ricercatori | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Presente anche ANAS alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori “SuperScienceMe – ReSearch is your Re-Source”, in programma venerdì 29 settembre a Cosenza – presso l’Università della Calabria, per parlare di Smart Road, sicurezza stradale e il monitoraggio delle infrastrutture con metodi innovativi. Scienza e Tecnologia al servizio delle nostre strade.

La Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005, che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i Paesi europei.

Notte Europea dei Ricercatori, anche ANAS tra i partecipanti