Anomalia durante il lancio del razzo Rocket Lab, perso satellite per l’osservazione della Terra

Il razzo Rocket Lab ha subito un’anomalia durante il lancio di un satellite radar per l’osservazione della Terra. Il vettore, che trasportava un veicolo spaziale con radar ad apertura sintetica (SAR) per la società californiana Capella Space è decollato dal sito neozelandese ieri alle 08:55 ora italiana. I 2 stadi di Electron si sono separati come previsto circa 2,5 minuti dopo il lancio. Qualcosa è andato storto poco dopo, mettendo fine al volo.

I dati di telemetria di Rocket Lab, forniti dalla società durante il live streaming del lancio di martedì, hanno mostrato che la velocità dello stadio superiore del razzo è diminuita poco dopo l’avvio del motore Rutherford. Il motore dello stadio superiore potrebbe quindi aver subito una mancata accensione o uno spegnimento prematuro, ma si tratta solo di ipotesi. Rocket Lab non ha identificato una causa, ma fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.

La missione di ieri, che la compagnia ha chiamato “We Will Never Desert You“, è stata la 9ª dell’anno e la 41ª in totale. L’anomalia ha interrotto una serie di 19 lanci consecutivi riusciti. Il fallimento più recente dell’azienda è avvenuto nel maggio 2021. “We Will Never Desert You” mirava a portare uno dei satelliti “Acadia” di Capella Space in un’orbita circolare a circa 635 km sopra la Terra.