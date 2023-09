Apple presenta l’iPhone 15: ha il caricabatterie unico in linea con l’Ue

MeteoWeb

Apple ha presentato il nuovo iPhone 15, dotato della porta USB-C, in linea con le norme europee sul caricabatterie unico. L’annuncio ufficiale, atteso da tempo e anticipato da diverse indiscrezioni, è arrivato alla presentazione della nuova linea di melafonini a Cupertino. “L’USB-C è diventato uno standard universalmente accettato. Quindi stiamo portando l’USB-C nell’iPhone 15″, ha dichiarato Kaiann Drance, vicepresidente del marketing iPhone di Apple, durante la presentazione su Youtube. Il Parlamento Europeo ha approvato lo scorso ottobre in via definitiva la norma: entro la fine del 2024 tutti i produttori tecnologici devono adeguarsi. Apple abbandona così il cavo Lightening adottato nel 2012 in occasione del lancio dell’iPhone 5.

I cavi di ricarica USB-C sono in arrivo sia per l’iPhone 15 sia per la custodia di ricarica dei dispositivi AirPods Pro, consentendo l’utilizzo degli stessi cavi di ricarica già utilizzati per iPad e Mac.

Il nuovo iPhone 15 ha un display più luminoso, una fotocamera da 48 megapixel e una batteria al 100% di cobalto riciclato. Al suo interno sarà presente lo stesso chip A16 Bionic che in precedenza era nell’iPhone 14 Pro. Altra novità è l’apprendimento automatico per rilevare una persona nell’inquadratura. I nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus – spiega Apple – presentano la Dynamic Island e un sistema di fotocamere avanzato. Una potente fotocamera principale da 48MP consente di scattare foto a risoluzione super alta e il nuovo teleobiettivo 2x per uno zoom ottico a tre livelli; introdotti anche i ritratti di nuova generazione. “iPhone 15 e iPhone 15 Plus rappresentano un enorme passo avanti, con entusiasmanti innovazioni nel sistema di fotocamere che stimolano la creatività, l’intuitiva Dynamic Island, e il chip A16 Bionic, per prestazioni potenti e comprovate“, ha detto Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. “Quest’anno stiamo spingendo ai massimi livelli anche la fotografia computazionale, con una fotocamera principale da 48MP che offre una nuova impostazione predefinita da 24MP per foto a risoluzione incredibilmente alta, una nuova opzione di teleobiettivo 2x e ritratti di nuova generazione”.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in cinque nuovi colori: rosa, giallo, verde, blu e nero. Sarà possibile preordinarli da venerdì 15 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre. La linea iPhone 15 offre inoltre funzioni di sicurezza fondamentali per offrire assistenza quando conta di più, tra cui Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite (attualmente disponibile in 14 Paesi e tre continenti). Entro la fine del mese il servizio per la sicurezza sarà disponibile anche in Spagna e Svizzera.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Apple ha presentato anche gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, i modelli Pro realizzati in titanio di grado aerospaziale. Il nuovo design prevede profili smussati e un tasto Azione personalizzabile. Gli aggiornamenti alla fotocamera offrono l’equivalente di sette obiettivi professionali. Le novità includono una fotocamera principale più avanzata da 48MP che ora supporta la nuova risoluzione super alta da 24MP come default, la nuova generazione di ritratti con messa a fuoco e Controllo profondità, miglioramenti alla modalità Notte e Smart HDR, oltre ad un nuovissimo teleobiettivo 5x esclusivamente sul modello iPhone 15 Pro Max. Il chip A17 Pro offre un’esperienza di gaming e prestazioni Pro di un altro livello. Il nuovo connettore USBC è superpotente con la velocità dell’USB 3, fino a 20 volte superiore rispetto a USB 2; insieme ai nuovi formati video supporta, inoltre, potenti flussi di lavoro professionali. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in quattro nuovi colori: titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Sarà possibile preordinarli da venerdì 15 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre.

Apple svela i suoi prodotti carbon neutral

Apple ha annunciato i primi prodotti carbon neutral nella nuova linea di Apple Watch. Le innovazioni progettuali e l’energia pulita – spiega la società – hanno favorito una sostanziale riduzione nelle emissioni originate dai prodotti arrivando fino a oltre il 75% per ogni Apple Watch carbon neutral. Questo traguardo segna un grande passo verso l’ambizioso obiettivo Apple per il 2030 di rendere ogni prodotto carbon neutral entro la fine del decennio, un piano che include anche l’intera filiera e il ciclo di vita di ogni prodotto realizzato da Apple.

Nell’ambito dell’obiettivo per il 2030 e degli sforzi più ampi dell’azienda a tutela dell’ambiente, Apple ha deciso anche di dismettere il cuoio nell’intera linea di prodotti; il packaging per la nuova linea di Apple Watch sarà realizzato per la prima volta con un materiale a base di fibre, e ha ampliato l’uso di materiali riciclati su iPhone. L’azienda ha, inoltre, introdotto sull’app Casa la funzione Previsioni rete elettrica, un nuovo strumento che aiuterà gli utenti a capire quando la rete elettrica utilizza energia più pulita, in modo da decidere quando farne uso. “In Apple, il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico va avanti da anni. La nostra attenzione all’utilizzo di energia pulita e alla progettazione di prodotti a basse emissioni di carbonio ha già favorito la riduzione delle emissioni come nessuna altra azienda nel settore“, ha detto Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple. “Abbiamo raggiunto un importante traguardo rendendo lo smartwatch più amato al mondo carbon neutral, e non ci stancheremo di innovare per rispondere all’urgenza attuale”.

Doppio tocco per Apple Watch Series9

Arriva il “doppio tocco” per l’Apple Watch. Nel video di presentazione dei nuovi prodotti, trasmesso su Youtube, l’azienda di Cupertino ha presentato il nuovo Apple Watch Series 9 che prevede un nuovo modo di controllare l’orologio con un doppio tap di pollice e indice per controllare e scorrere le app o rispondere ad una chiamata: i sensori sull’orologio rilevano il movimento della mano. I nuovi smartwatch hanno anche migliorato le capacità di risposta vocale Siri sul dispositivo. Gli Apple Watch Series 9 saranno disponibili a partire dal 22 settembre a 399 dollari.