Archeologia: scoperto in Perù un vasto insediamento Wari dedicato al culto degli antenati | FOTO

Nuove scoperte archeologiche dal Perù. Il Ministero della Cultura ha annunciato che il Progetto di Ricerca Archeologica Terlén – La Bomba (PIA), situato nella Provincia di San Miguel, dipartimento di Cajamarca, nella sua stagione 2023, ha realizzato importanti scoperte che mostrano la presenza Wari nella media valle di Jequetepeque attraverso il culto degli antenati. È stato scoperto un insediamento di diversità etnica corrispondente al periodo dell’Orizzonte Medio (800 – 1000 anni d.C.). È uno degli insediamenti più grandi della valle, con un’estensione geografica di circa 24 ettari; teatro di scambi tra le culture Sicán, Chimú, Wari e Cajamarca, che condividevano il culto degli antenati, caratteristica ideologica dell’influenza Wari.

Tra le scoperte annunciate dai direttori Shinya Watanabe e Thalía García, insieme a Juan Ugaz, ci sono due camere sepolcrali di costruzione sotterranea pianificate ed elaborate come gallerie. Si sviluppano su due livelli e ognuna presenta cinque nicchie nelle pareti, all’interno delle quali sono state rinvenute offerte come strombi, frammenti ceramici e una piastra tripode completa, rinvenuti per la prima volta in un contesto funerario.

Il livello inferiore delle camere è stato trovato sigillato attraverso una pratica di sigillatura rituale. In ogni modifica della struttura architettonica sono state poste numerose offerte come rituale di cambiamento costruttivo, evidenziando i ritrovamenti di un fagotto di personaggio femminile, un kero wari nero con incisioni, due strumenti musicali a fiato in ceramica di circa 12cm di lunghezza.

Il direttore della Direzione Decentralizzata della Cultura – DDC Cajamarca, Judith Padilla, ha affermato che questi risultati “ci avvicinano alla comprensione dello stile di vita e delle pratiche rituali delle nostre società passate, al fine di comprendere le pratiche attuali”. Allo stesso modo, ha evidenziato il lavoro del PIA Terlén La Bomba con la comunità, coinvolgendola in un lavoro sul campo attraverso il quale si sviluppa un forte senso di identità con il contesto archeologico. Durante i tre mesi di lavoro sul campo, il gruppo di ricerca ha ricevuto visite di autorità, studenti e pubblico in generale, che hanno potuto assistere agli scavi e ai ritrovamenti del patrimonio culturale.

L’obiettivo principale del PIA Terlén La Bomba è comprendere il sistema sociopolitico della cultura Cajamarca durante l’Orizzonte Medio e il suo rapporto con l’impero Wari.