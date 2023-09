L’astronauta dell’ESA Andreas Mogensen è il nuovo comandante della ISS

MeteoWeb

L’astronauta Andreas Mogensen dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nell’ambito della Expedition 70. È il primo danese, nonché il sesto europeo, a ricoprire questo importante ruolo, che manterrà fino al termine della sua missione ‘Huginn’, conquistando così il primato come comandante europeo più a lungo in servizio. Il cambio al comando è avvenuto come di consueto con il passaggio della chiave di ottone, simbolo della ISS, affidata a Mogensen dal suo predecessore, il russo Sergey Prokopyev, durante una breve cerimonia a cui hanno partecipato tutti i membri dell’equipaggio.

Mogensen, in orbita da circa un mese, si è detto onorato per il nuovo incarico che lo vedrà responsabile della sicurezza, della buona salute e del benessere dell’intero equipaggio. “È fantastico avere Andreas come comandante della ISS”, commenta Daniel Neuenschwander, direttore dell’Esplorazione umana e robotica dell’ESA. “Andreas è il sesto astronauta europeo ad assumere questo ruolo, il che è un segno di riconoscimento da parte dei nostri partner internazionali per la qualità dei nostri astronauti europei. Sono felice di vedere la leadership europea nello spazio, così come Andreas diventa il comandante europeo più longevo. Auguro a lui e all’equipaggio della Expedition 70 un periodo meraviglioso e di successo sulla Stazione Spaziale Internazionale”.