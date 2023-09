Gli astronauti Crew-6 sono rientrati sulla Terra, splashdown al largo della Florida | VIDEO

MeteoWeb

Quattro astronauti sono tornati sulla Terra, dopo aver completato il loro primo volo spaziale di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I membri dell’equipaggio Crew-6, Stephen Bowen e Warren “Woody” Hoburg della NASA, Sultan AlNeyadi degli Emirati Arabi Uniti e Andrey Fedyaev di Roscosmos, sono rientrati con la capsula Endeavour di SpaceX, con un ammaraggio avvenuto alle 06:17 ora italiana nell’Oceano Atlantico al largo della costa di Jacksonville, in Florida. Dei 4, solo Bowen era già stato in orbita.

Dopo il lancio avvenuto il 2 marzo, lo splashdown ha concluso la missione di 186 giorni, durante i quali hanno prestato servizio come ingegneri di volo dell’Expedition 68 e dell’Expedition 69 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Inizialmente era previsto che tornassero a casa ieri, 3 settembre, ma le avverse condizioni meteo nell’area di ammaraggio hanno prolungato la permanenza in orbita di un giorno.

Per AlNeyadi, il volo non è stato solo il primo, ma la prima spedizione di lunga durata da parte di un arabo e di un emiratino. È solo il 2° astronauta degli Emirati Arabi Uniti ad andare in orbita, dopo la breve missione di una settimana di Hazza AlMansoori nel 2019. Il primo arabo nello Spazio, il principe Sultan Al Saud dell’Arabia Saudita, è stato lanciato su uno Space Shuttle della NASA nel 1985. Fedyaev è solo il 2° cosmonauta russo e il primo uomo russo nella storia a tornare dallo Spazio con splashdown. Il suo viaggio a bordo della navicella SpaceX faceva parte di un accordo di scambio di posti tra la NASA e Roscosmos.

Con Crew-6 di nuovo sulla Terra, l’Expedition 69 continua con gli astronauti della NASA Frank Rubio e Jasmin Moghbeli, l’astronauta dell’ESA Andreas Mogensen, l’astronauta JAXA Satoshi Furukawa e i cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin e Konstantin Borisov. L’Expedition 70 inizierà quando la Soyuz MS-23 lascerà la Stazione alla fine di settembre con Prokopyev, Petelin e Rubio.

Crew-6 è stato il 6° volo di rotazione di equipaggio di SpaceX per la NASA, il 7° volo spaziale con equipaggio a sostegno dell’agenzia spaziale statunitense e il 9° volo spaziale umano nella storia dell’azienda. Crew-6 ha segnato il 4° volo di Endeavour, che in precedenza aveva portato a termine le missioni Demo-2, Crew-2 e Axiom-1 da e verso la ISS.