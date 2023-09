Tre astronauti pronti a partire verso la ISS: potrebbe essere il viaggio più veloce di sempre

MeteoWeb

Un astronauta della NASA e 2 cosmonauti russi sono pronti a partire alla volta della Stazione Spaziale. Loral O’Hara, Oleg Kononenko e Nikolai Chub partiranno a bordo di una capsula Soyuz alle 17:30 ora italiana, le 20:30 ora locale al cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan. L’equipaggio effettuerà uno dei viaggi più veloci di sempre verso la ISS, arrivando potenzialmente già alle 20:56 ora italiana. L’apertura del portellone dovrebbe avvenire intorno alle 22:45, quando gli astronauti della Soyuz si uniranno all’equipaggio dell’Expedition 69 già sulla Stazione.

Il trio partirà a bordo della navicella spaziale MS-24, dando il cambio a Frank Rubio e Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin. Questi ultimi dovevano rimanere in orbita 6 mesi, ma la permanenza è stata raddoppiata, a seguito di una perdita nella Soyuz MS-22 nel dicembre 2022. Le agenzie spaziali hanno deciso di inviare rapidamente un veicolo sostitutivo vuoto, MS-23, che è arrivato a febbraio. Prima della perdita, MS-23 avrebbe dovuto trasportare O’Hara e l’equipaggio, ancora in addestramento al momento del lancio, più veloce del previsto. Per Rubio e i suoi compagni tornare a casa ha richiesto un’attesa molto lunga, fino a quando MS-24 e l’equipaggio di O’Hara non erano pronti a dare loro il cambio.

Nel frattempo Rubio, Prokopyev e Petelin hanno stabilito involontariamente dei record. Con una permanenza prevista di 371 giorni nello Spazio (ipotizzando un atterraggio il 27 settembre), è il primo equipaggio a trascorrere più di un anno sulla ISS. Solo 4 persone hanno trascorso più tempo nello Spazio, tutti cosmonauti che hanno visitato la stazione spaziale Mir di epoca sovietica per ben 427 giorni.