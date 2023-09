Attacco d’ansia in parete: soccorso giovane alpinista sul Gran Sasso

MeteoWeb

L’elicottero dei Vigili del Fuoco è intervenuto sul Gran Sasso per prestare soccorso ad un giovane alpinista che, durante una scalata in parete sul versante ovest, non era più in grado di proseguire. I compagni di cordata hanno, così, lanciato l’allarme, avvertendo i soccorsi. Il giovane sta bene: probabilmente ad impedirgli di continuare è stata solo la stanchezza o forse una crisi d’ansia.