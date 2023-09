MeteoWeb

Atterraggio d’emergenza per un aereo da turismo a Trofarello, nel Torinese. Un Cessna è sceso in un campo. Durante l’atterraggio d’emergenza, una persona è rimasta ferita lievemente e altre due sono rimaste illese. Al lavoro per l’accaduto ci sono i Carabinieri della stazione di Trofarello.