Auto elettriche, Urso: “in UE l’aria è cambiata anche grazie all’Italia”

“Bisogna mantenere la possibilità, per un certo periodo, di produrre e vendere auto e-fuels, ma anche bio-fuels, e qui Eni sta facendo passi da gigante. E ciò in attesa che l’elettrico diventi più efficiente e accessibile“: è quanto ha affermato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in una intervista a Il Giornale. “Ritengo sia sempre più sostenibile il nostro progetto per far sì che aumentino gli investimenti in ricerca, modelli innovativi, anche elettrici, allo scopo di aumentare rapidamente la produzione, tutelando la filiera italiana con i suoi forti livelli occupazionali e orgoglio del Made in Italy“. Alla domanda “con l’uscita di scena del vicepresidente Ue, Frans Timmermans, promotore di questa complessa rivoluzione verso l’elettrico, si è indebolita la posizione ideologica di Bruxelles?“, il Ministro ha risposto: “Già negli ultimi dossier affrontati nelle varie sedi Ue è cresciuto l’asse di coloro che, come l’Italia, riteneva questa politica ideologica assolutamente contraria agli interessi industriali e occupazionali della stessa Unione“.