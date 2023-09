Risultati contraddittori ed errori, scienziato: “così abbiamo ucciso forme di vita su Marte”

MeteoWeb

Uno scienziato ha recentemente affermato che la NASA potrebbe aver inavvertitamente scoperto la vita su Marte quasi 50 anni fa e poi l’avrebbe uccisa accidentalmente prima di rendersi conto di cosa si trattasse. Altri esperti, però, sono divisi: le nuove affermazioni potrebbero essere una fantasia inverosimile o un’intrigante possibile spiegazione per alcuni sconcertanti esperimenti del passato.

Dopo l’atterraggio sul Pianeta Rosso nel 1976, i lander Viking della NASA potrebbero avere raccolto campioni con minuscole forme di vita nascoste all’interno delle rocce marziane, secondo Dirk Schulze-Makuch, astrobiologo della Technische Universität Berlin, in un articolo per Big Think. Se queste forme di vita estreme esistevano e continuano ad esistere, gli esperimenti condotti dai lander potrebbero averle uccise prima che fossero identificate, perché i test avrebbero “sopraffatto questi potenziali microbi“, ha spiegato Schulze-Makuch. Questa è un’ipotesi “che alcune persone troveranno sicuramente provocatoria“. Microbi simili vivono sulla Terra e potrebbero ipoteticamente vivere sul Pianeta Rosso, quindi non possono essere esclusi, ha aggiunto. Tuttavia, altri scienziati ritengono che i risultati di Viking siano molto meno ambigui di quanto Schulze-Makuch e altri li dipingano.

Le missioni Viking

Ciascuno dei lander Viking – Viking 1 e Viking 2 – ha effettuato 4 esperimenti su Marte: l’esperimento gascromatografo con spettrometro di massa, che ha cercato composti organici o contenenti carbonio nel suolo marziano; un esperimento di rilascio che ha testato il metabolismo aggiungendo nutrienti tracciati radioattivamente nel suolo; l’esperimento di rilascio pirolitico, che ha testato la fissazione del carbonio da parte di potenziali organismi fotosintetici; l’esperimento sullo scambio di gas, che ha testato il metabolismo monitorando come i gas noti per essere fondamentali per la vita (come ossigeno, anidride carbonica e azoto) cambiavano le condizioni dei campioni di terreno isolati circostanti.

I risultati degli esperimenti erano confusi e da allora hanno continuato a lasciare perplessi alcuni scienziati. Gli esperimenti di rilascio hanno prodotto alcuni risultati che hanno supportato l’idea della vita su Marte: in entrambi, piccoli cambiamenti nelle concentrazioni di alcuni gas suggerivano che fosse in atto una sorta di metabolismo. Sono state trovate anche alcune tracce di composti organici clorurati, ma all’epoca gli scienziati del team di missione avevano ipotizzato che i composti fossero contaminati dai prodotti per la pulizia utilizzati sulla Terra (i successivi lander e rover hanno dimostrato che questi composti organici sono presenti naturalmente su Marte). Tuttavia, l’esperimento sullo scambio di gas, considerato il più importante dei 4, ha prodotto un risultato negativo, portando la maggior parte degli scienziati a concludere che gli esperimenti Viking non avevano rilevato la vita su Marte.

Nel 2007 il lander Phoenix della NASA, il successore dei lander Viking, ha trovato su Marte tracce di perclorato, una sostanza chimica utilizzata nei fuochi d’artificio e negli esplosivi, e che si trova naturalmente all’interno di alcune rocce. Il consenso scientifico generale è che la presenza di perclorato e dei suoi sottoprodotti può spiegare adeguatamente i gas rilevati nei risultati originali di Viking, il che ha sostanzialmente “risolto il dilemma“, ha dichiarato a Live Scienze Chris McKay, astrobiologo dell’Ames Research Center della NASA in California.

Schulze-Makuch, però, ritiene che la maggior parte degli esperimenti potrebbero aver prodotto risultati distorti perché hanno utilizzato troppa acqua (prevedevano l’aggiunta di acqua al terreno).

L’acqua su Marte

“Dato che la Terra è un pianeta con acqua, sembrava ragionevole che l’aggiunta di acqua potesse indurre la vita a mostrarsi nell’ambiente marziano estremamente arido,” ha scritto Schulze-Makuch. “Col senno di poi, è possibile che questo approccio sia stato ‘troppo’“. Negli ambienti terrestri molto aridi, come il deserto di Atacama in Cile, ci sono microbi estremi che possono prosperare nascondendosi nelle rocce igroscopiche, che sono estremamente salate e assorbono piccole quantità di acqua dall’aria che li circonda. Queste rocce sono presenti su Marte, che ha un certo livello di umidità che potrebbe ipoteticamente sostenere tali microbi. Se questi microbi contenessero anche perossido di idrogeno, una sostanza chimica compatibile con alcune forme di vita sulla Terra, ciò li aiuterebbe ad assorbire ulteriormente l’umidità e potrebbe anche aver prodotto alcuni dei gas rilevati nell’esperimento di rilascio, ha proposto Schulze-Makuch.

Troppa acqua può essere un danno per questi minuscoli organismi. In uno studio del 2018 pubblicato sulla rivista Scientific Reports, i ricercatori hanno scoperto che le inondazioni estreme nel deserto di Atacama avevano ucciso fino all’85% dei microbi indigeni che non potevano adattarsi alle condizioni più umide. Pertanto, aggiungere acqua a eventuali microbi presenti nei campioni di suolo di Viking potrebbe essere stato equivalente ad arenare gli esseri umani nel mezzo di un oceano: entrambi hanno bisogno di acqua per sopravvivere, ma nelle concentrazioni sbagliate può essere mortale, ha scritto Schulze-Makuch.

Alberto Fairén, astrobiologo della Cornell University e coautore dello studio del 2018, ha dichiarato a Live Science di essere “totalmente d’accordo” sul fatto che l’aggiunta di acqua agli esperimenti Viking avrebbe potuto uccidere potenziali microbi igroscopici e dare origine ai risultati contraddittori di Viking.

Affermazioni controverse

Non è la prima volta che gli scienziati suggeriscono che gli esperimenti di Viking potrebbero aver ucciso inavvertitamente i microbi marziani. Nel 2018, un altro gruppo di ricercatori ha proposto che quando i campioni di terreno venivano riscaldati, una reazione chimica inaspettata avrebbe potuto bruciare e uccidere tutti i microbi che vivevano nei campioni. Questo gruppo sostiene che ciò potrebbe anche spiegare alcuni dei risultati sconcertanti degli esperimenti. Tuttavia, come ha suggerito McKay, gli scienziati che continuano a sminuire i risultati dei lander stanno sprecando i loro sforzi. “Non sono d’accordo con la loro logica,” ha affermato. “Non c’è bisogno di invocare uno strano nuovo tipo di vita per spiegare i risultati di Viking“.