Balena si scontra con una barca, un morto e un ferito in Australia

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito dopo che una balena ha colpito una barca al largo delle coste dell’Australia orientale: lo ha confermato la polizia. I due uomini sono caduti dalla barca quando è stata colpita intorno alle ora locale di sabato (22 ora italiana di venerdì) nelle acque al largo di La Perouse, 14 km a Sud/Est di Sydney.

Persone a bordo di una seconda imbarcazione hanno lanciato l’allarme dopo aver avvistato il “runabout” di 4,8 metri non occupato e che si muoveva in circolo, ha riferito la polizia. Lo skipper, 53 anni, è stato tirato fuori dall’acqua nelle vicinanze, curato dai paramedici e portato in ospedale: è in condizioni stabili, secondo le autorità. L’altro uomo, 61enne, è stato trovato privo di sensi ed è morto sul posto. Lo skipper aveva cercato di tenere il suo compagno di barca “il più vicino possibile” nel tentativo di salvarlo, ha raccontato il sovrintendente della polizia Siobhan Munro. Si pensa che la balena abbia colpito la barca, ha aggiunto, descrivendo la collisione come un “tragico incidente“.

Ogni anno è possibile avvistare megattere e balene lungo la costa del Nuovo Galles del Sud. Si dirigono a Nord, verso zone di riproduzione più calde durante i mesi invernali dell’Australia, tornando a Sud tra settembre e novembre. “In questo momento ci sono molte balene là fuori e ci sono molti casi di incidenti con le barche,” ha sottolineato Munro.