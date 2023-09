Barca a vela in balia del mare: soccorsa a Rimini

MeteoWeb

Nella serata di ieri, il mare mosso ha messo in difficoltà un’imbarcazione nelle acque riminesi. Era passata da poco la mezzanotte quando alla sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Rimini è arrivata la chiamata di soccorso di una imbarcazione a vela in difficoltà per le condizioni del mare arrivato a forza 5 (altezza dell’onda da 2,5 a 4 metri). Partiti dal porto di Ravenna poco dopo le 20, l’equipaggio del natante si è dovuto arrendere al peggioramento delle condizioni meteo marine ed è stato costretto a chiamare il 1530. L’allarme è scattato quando l’imbarcazione si trovava al largo di Torre Pedrera, a circa 5 miglia dal porto di Rimini. Dalla Capitaneria di porto è stata quindi disposta l’uscita immediata della motovedetta della Guardia Costiera CP 2107 che ha scortato la barca a vela fino all’ormeggio in porto. Le tre persone dell’equipaggio, il capitano (50enne di Milano) e due d’equipaggio un 56enne di Milano e un 41enne di Bari, sono in buone condizioni.