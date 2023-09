Una remota base dell’Air Force in Alaska si doterà di un proprio reattore nucleare

MeteoWeb

Il 31 agosto, l’Air Force americana ha annunciato che una società californiana chiamata Oklo avrebbe progettato, costruito, posseduto e gestito un microreattore nucleare presso la Eielson Air Force Base in Alaska. Il contratto avrà una durata potenzialmente di 30 anni, con il reattore destinato ad entrare in funzione nel 2027 e produrre energia per tutta la durata del contratto. Se il reattore dovesse rivelarsi efficace, la speranza è che consentirà ad altre basi dell’Air Force di fare affidamento su reattori modulari in miniatura per aumentare la loro attuale fornitura di energia, diminuendo la dipendenza dalle reti energetiche civili e aumentando la resilienza delle basi aeree.

Situato a meno di due gradi a sud del Circolo Polare Artico, Eielson può apparire remoto sulle mappe centrate sugli Stati Uniti continentali, ma la sua posizione settentrionale gli consente di incombere sull’Oceano Pacifico. A Eielson ha sede uno squadrone pienamente operativo di caccia stealth F-35A, insieme ad aerei cisterna KC-135 che offrono rifornimento in volo. Gli USA, dunque, intendono estendere la la capacità di far decollare gli aerei in modo rapido e affidabile fino a garantire che le basi possano avere energia elettrica in ogni momento.

“Alla Eielson Air Force Base effettuano sortite per gli aerei F-35 che sono di stanza lì“, dice a Popular Science Ravi I. Chaudhary, vice segretario dell’Air Force per l’energia, le installazioni e l’ambiente. “Ma se pensiamo a tutto ciò che ne consegue, ci sono attrezzature di terra che hanno bisogno di essere alimentate. Ci sono sistemi di alimentazione che funzionano a energia. Ci sono operazioni di base che funzionano a energia. Ci sono strutture di manutenzione che funzionano grazie all’energia”. E non sono solo gli impianti di manutenzione ad aver bisogno di energia, sottolinea Chaudhary: la base ospita anche le comunità che vivono lì, vanno a scuola lì e fanno acquisti lì.

Nel caso in cui la base abbia bisogno di più energia o di una fonte di riserva indipendente, spesso si rivolge ai generatori diesel. Questi sono affidabili, ma comportano i propri obblighi logistici per la fornitura e la manutenzione dei generatori diesel, per non parlare dell’impatto del carbonio. Come sottolinea un video promozionale per il progetto del microreattore Eielson, l’esercito è “il più grande consumatore di energia della nazione”, il che sottovaluta il ruolo enorme che l’esercito americano ha come produttore di gas serra e di emissioni di carbonio. È proprio da questa esigenza che entra in gioco l’idea di un piccolo reattore nucleare.

“Avere una fonte di microreattore centrale in grado di fornire energia pulita indipendente all’installazione, è un enorme moltiplicatore di forza perché non bisogna fare affidamento su reti commerciali più vulnerabili”, afferma Chaudhary.

La ricerca di un reattore nucleare modulare su scala base è vecchia quasi quanto l’Air Force stessa. Negli anni ’50, l’esercito americano ha esplorato l’idea di alimentare le basi con il reattore stazionario a bassa potenza numero uno (Stationary Low-Power Reactor Number One, or SL-1). Nel gennaio 1961, l’SL-1 è esploso tragicamente, uccidendo tre operatori. La Marina, nel frattempo, continua con successo a utilizzare i reattori nucleari a bordo di alcune delle sue navi e sottomarini.

In questo caso, per il reattore Eielson, l’Air Force e Oklo stanno attingendo da decenni di innovazione, miglioramento e raffinati processi di sicurezza, per creare un reattore veloce raffreddato a metallo liquido e alimentato a metallo, progettato per autoraffreddarsi quando o se fallisce. E, cosa più importante, l’Air Force sta iniziando in piccolo. Il programma annunciato è quello di progettare solo un reattore da cinque megawatt, per poi ampliare la tecnologia una volta che funzionerà. È molto diverso dall’attuale centrale elettrica a carbone e petrolio della base, che genera oltre 33 megawatt.

“Nella nostra strategia di difesa nazionale abbiamo riconosciuto che infrastrutture forti e resilienti possono rappresentare un deterrente fondamentale”, afferma Chaudhary. “La nostra energia sarà il margine della vittoria“.