Benefici e valori nutrizionali delle fragole

Le fragole sono frutti deliziosi e nutrienti con numerosi benefici per la salute. Sono ricche di vitamina C, antiossidanti e fibre, contribuendo a rafforzare il sistema immunitario, contrastare l’invecchiamento precoce e migliorare la digestione. Contengono anche folati, manganese e potassio, favorendo la salute cardiovascolare e la pressione sanguigna. Grazie ai composti fitochimici come i flavonoidi, possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche come il cancro. La presenza di acido ellagico può contribuire a prevenire danni cellulari e infiammazioni. Sono anche alleate della pelle, grazie all’acido salicilico che può contribuire a combattere l’acne e migliorare la pelle. Inoltre, contengono meno calorie rispetto ad altri snack dolci, rendendole ideali per una dieta bilanciata. Tuttavia, è importante consumarle con moderazione poiché contengono zuccheri.

Scopriamo quindi, in dettaglio, quali sono benefici, proprietà ed eventuali controindicazioni di questo alimento, tante curiosità e info utili.

Cosa sono le fragole

Le fragole sono frutti succulenti e dolci noti per il loro sapore irresistibile e la loro versatilità in cucina. Sono considerate frutti rossi, ma esistono varietà di colore rosso, giallo e persino bianco. Sono parte della famiglia delle Rosaceae e del genere Fragaria. Le fragole sono originarie di molte regioni del mondo, ed è possibile trovarle in vari Paesi in climi temperati.

La pianta è erbacea perenne che cresce in modo rizomatoso. Le fragole stesse sono in realtà frutti complessi: ogni piccolo granello sulla loro superficie è un ovario fertilizzato, contenente un seme. Questi semi sono molto piccoli e non sono particolarmente duri, quindi mangiamo la polpa dolce e succosa che circonda i semi. Le fragole crescono su piante basse e si sviluppano da piccoli fiori bianchi. Le foglie delle piante di fragola sono palmate e divise in 3 foglioline.

Sono molto apprezzate per il loro sapore dolce, la texture e i numerosi benefici per la salute che offrono grazie alla loro ricchezza di vitamine, antiossidanti e fibre.

Periodo e stagione

Il periodo delle fragole varia a seconda della regione geografica e del clima. In molte parti del mondo, la stagione delle fragole inizia in primavera, solitamente da aprile a giugno, con picchi di produzione durante i mesi più caldi dell’estate. Tuttavia, grazie alle coltivazioni in serra e alle varietà stagionali, le fragole possono essere reperite durante tutto l’anno. La stagione delle fragole è quindi influenzata dalla zona geografica e dalle pratiche agricole locali, ma in generale, è più comune trovarle fresche in primavera e inizio estate.

Benefici e proprietà delle fragole

Le fragole sono frutti deliziosi e nutrienti, ricchi di benefici e proprietà per la salute:

Ricche di vitamine e minerali : sono una buona fonte di vitamina C, vitamina A, potassio e acido folico. La vitamina C è essenziale per il sistema immunitario, la pelle e la salute degli occhi;

: sono una buona fonte di vitamina C, vitamina A, potassio e acido folico. La vitamina C è essenziale per il sistema immunitario, la pelle e la salute degli occhi; Alto contenuto di antiossidanti : contengono antiossidanti come il quercetina, l’acido ellagico e le antocianine, che aiutano a combattere i danni causati dai radicali liberi e contribuiscono alla prevenzione di malattie croniche;

: contengono antiossidanti come il quercetina, l’acido ellagico e le antocianine, che aiutano a combattere i danni causati dai radicali liberi e contribuiscono alla prevenzione di malattie croniche; Favoriscono la salute cardiaca : gli antiossidanti e il potassio presenti possono aiutare a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari;

: gli antiossidanti e il potassio presenti possono aiutare a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari; Riducono l’infiammazione : i composti fitochimici possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo, contribuendo alla prevenzione di malattie infiammatorie;

: i composti fitochimici possono contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo, contribuendo alla prevenzione di malattie infiammatorie; Sostegno digestivo : sono ricche di fibre alimentari, che promuovono una digestione sana, prevengono la stitichezza e possono contribuire al controllo del peso;

: sono ricche di fibre alimentari, che promuovono una digestione sana, prevengono la stitichezza e possono contribuire al controllo del peso; Regolano il livello di zuccheri nel sangue : hanno un basso indice glicemico e possono aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue, utile per le persone con diabete o pre-diabete;

: hanno un basso indice glicemico e possono aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue, utile per le persone con diabete o pre-diabete; Promuovono la salute della pelle : la vitamina C e l’acido ellagico presenti possono favorire una pelle sana, aiutando a prevenire l’invecchiamento precoce e a ridurre l’aspetto delle rughe;

: la vitamina C e l’acido ellagico presenti possono favorire una pelle sana, aiutando a prevenire l’invecchiamento precoce e a ridurre l’aspetto delle rughe; Sostengono la salute cerebrale : alcuni studi suggeriscono che i composti delle fragole possono migliorare la funzione cognitiva e proteggere il cervello dall’accumulo di placche beta-amiloide, associato alla malattia di Alzheimer;

: alcuni studi suggeriscono che i composti delle fragole possono migliorare la funzione cognitiva e proteggere il cervello dall’accumulo di placche beta-amiloide, associato alla malattia di Alzheimer; Azione diuretica : contengono acqua e potassio, che possono avere un effetto diuretico, aiutando a eliminare le tossine dal corpo;

: contengono acqua e potassio, che possono avere un effetto diuretico, aiutando a eliminare le tossine dal corpo; Basso contenuto calorico: sono relativamente poco caloriche,e ciò le rende un’opzione salutare per chi cerca di mantenere o perdere peso.

Tuttavia, è importante consumare le fragole con moderazione se si è allergici o sensibili a questo frutto, poiché possono causare reazioni allergiche in alcune persone.

Le controindicazioni

Il consumo di fragole è generalmente considerato sicuro per la maggior parte delle persone, ma alcune controindicazioni vanno tenute a mente:

Allergie : alcune persone possono essere allergiche alle fragole. Le reazioni allergiche possono variare da lievi irritazioni cutanee (orticaria) o gastrointestinali (nausea o diarrea) a reazioni più gravi come l’edema delle vie respiratorie o lo shock anafilattico. Chiunque abbia una storia di allergie alimentari dovrebbe prestare particolare attenzione;

: alcune persone possono essere allergiche alle fragole. Le reazioni allergiche possono variare da lievi irritazioni cutanee (orticaria) o gastrointestinali (nausea o diarrea) a reazioni più gravi come l’edema delle vie respiratorie o lo shock anafilattico. Chiunque abbia una storia di allergie alimentari dovrebbe prestare particolare attenzione; Sensibilità gastrica : sono leggermente acide, il che potrebbe causare irritazioni gastriche o peggiorare i sintomi del reflusso gastroesofageo in alcune persone. Chi ha problemi di stomaco dovrebbe moderare il consumo;

: sono leggermente acide, il che potrebbe causare irritazioni gastriche o peggiorare i sintomi del reflusso gastroesofageo in alcune persone. Chi ha problemi di stomaco dovrebbe moderare il consumo; Interazioni farmacologiche : alcuni composti presenti nelle fragole, come la vitamina K, possono interagire con farmaci anticoagulanti, influenzando la coagulazione del sangue. Chi assume tali farmaci dovrebbe consultare il proprio medico;

: alcuni composti presenti nelle fragole, come la vitamina K, possono interagire con farmaci anticoagulanti, influenzando la coagulazione del sangue. Chi assume tali farmaci dovrebbe consultare il proprio medico; Contaminazione da pesticidi : sono spesso coltivate con l’uso di pesticidi chimici. Per ridurre l’esposizione ai residui di pesticidi, potete scegliere fragole biologiche o lavarle accuratamente prima del consumo;

: sono spesso coltivate con l’uso di pesticidi chimici. Per ridurre l’esposizione ai residui di pesticidi, potete scegliere fragole biologiche o lavarle accuratamente prima del consumo; Livelli di zuccheri nel sangue : nonostante siano relativamente poco caloriche, le fragole contengono naturalmente zuccheri. Le persone con diabete dovrebbero monitorare la glicemia di conseguenza;

: nonostante siano relativamente poco caloriche, le fragole contengono naturalmente zuccheri. Le persone con diabete dovrebbero monitorare la glicemia di conseguenza; Potenziali reazioni crociate: le persone con allergie a pollini di piante come l’ambrosia o il timo potrebbero essere più inclini a reazioni allergiche alle fragole a causa di possibili reazioni crociate tra le proteine nei pollini e quelle nelle fragole.

E’ sempre una buona pratica consultare un medico o un allergologo se avete preoccupazioni specifiche riguardo al consumo di fragole, specialmente se avete una storia di allergie alimentari o problemi di salute.

Valori nutrizionali e calorie

Ecco i valori nutrizionali delle fragole, per 100 grammi di frutto fresco:

Calorie: circa 32 kcal

Carboidrati: circa 7,7 grammi

Zuccheri: circa 4,9 grammi

Fibre: circa 2 grammi

Proteine: circa 0,7 grammi

Grassi: circa 0,3 grammi

Vitamina C: circa 59 milligrammi (quasi il 98% dell’Assunzione Giornaliera Raccomandata)

Vitamina A: circa 12 microgrammi

Potassio: circa 153 milligrammi

Folate (acido folico): circa 24 microgrammi

Le fragole sono relativamente povere di calorie e grassi, ma sono ricche di vitamina C, fibre e antiossidanti. Sono un’ottima scelta per una spuntino salutare o come parte di una dieta equilibrata.

Le fragole fanno bene?

In sintesi e in sostanza, le fragole sono ricche di benefici per la salute. Sono una fonte eccellente di vitamina C, antiossidanti e fibre, che rafforzano il sistema immunitario, combattono i radicali liberi e migliorano la digestione. Gli antiossidanti possono ridurre il rischio di malattie croniche, mentre le fibre promuovono una sensazione di sazietà e contribuiscono a regolare il livello di zuccheri nel sangue. Inoltre, favoriscono la salute cardiaca grazie al potassio e ai fitonutrienti. Anche la pelle può trarre vantaggio dall’acido ellagico, che può migliorare l’aspetto e la salute generale.

L’utilizzo in cucina

Le fragole sono versatili in cucina. Potete gustarle fresche come spuntino o in insalate. Per dessert, preparate fragole e panna montata o una crostata fragrante. Per colazioni sane, aggiungetele a cereali o yogurt. Per preparare bevande, fate frullati o limonate alla fragola. Per piatti salati, create salse a base di fragole per accompagnare carne o pesce. Per un tocco gourmet, utilizzatele in insalate di frutti di mare. Congelatele per gelati o sorbetti. Sono perfette per marmellate fatte in casa e confetture.