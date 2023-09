Bernini al Forum Ambrosetti: “l’Einstein Telescope in Barbagia sarà il CERN italiano”

MeteoWeb

“La Big Science italiana è fortissima nello studio delle onde gravitazionali. Il nostro Istituto nazionale di Fisica Nucleare, insieme al CERN, ha creato una scuola e una tradizione in questo senso. Noi vogliamo mettere l’osservatorio, cosiddetto Einstein Telescope, in Italia“: è quanto ha affermato Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, durante il proprio intervento alla 49ª edizione del Forum di Cernobbio 2023 The European House – Ambrosetti. “E’ una infrastruttura europea, la vogliamo in Italia, la vogliamo in Sardegna, la vogliamo in Barbagia, per mettere insieme rigenerazione urbana, controllo del territorio e grande apertura dell’Italia ad una nuova dimensione della comunità scientifica, quindi un’ulteriore internalizzazione. Perché ricerca chiama ricerca, ricerca chiama ricercatori. Noi abbiamo già una grandissima ricerca in questo senso, e noi vogliamo creare il nostro ‘CERN’ italiano“.

“Abbiamo, attraverso Enti di Ricerca come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto di Geofisica e di Vulcanologia, l’Istituto Nazionale di Astrofisica implementato una infrastruttura strategica europea, che si chiama Einstein Telescope. Un telescopio per la prima volta underground. Un osservatorio che non vede ma ascolta le onde gravitazionali,” ha concluso Bernini.