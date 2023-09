Decine di bimbi con gastroenterite, chiuse 2 spiagge a Lerici

MeteoWeb

E’ stato chiuso da ieri l’accesso ed è stato imposto il divieto di balneazione alle spiagge libere attrezzate della Venere Azzurra e di San Terenzo, nel Comune di Lerici: nei giorni scorsi sono stati segnalati decine di bambini (circa 70) nello Spezzino colpiti da gastroenterite e finiti al pronto soccorso, alcuni dei quali risultati positivi al rotavirus. I bimbi avevano frequentato le suddette spiagge. Asl5 ha inviato una Pec al Comune proponendo la chiusura delle spiagge “come misura cautelare, in attesa che siano fatti tutti gli accertamenti e i vari prelievi previsti“. “Ad oggi – ha affermato il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti – tutte le analisi di Arpal sull’acqua hanno dato esito negativo e non sono stati riscontrati problemi“. Per effettuare i nuovi campionamenti è stato coinvolto l’Istituto Superiore di Sanità. “Il collegamento con Lerici va ancora verificato,” ha evidenziato il primo cittadino.