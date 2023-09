Bioeconomia, Ue: proposto un nuovo approccio su come far funzionare la competitività e il Green Deal

MeteoWeb

Insieme alla Presidenza spagnola del Consiglio dell’UE, una coalizione di associazioni di categoria europee che rappresentano il 20% delle aziende manifatturiere dell’UE ha lanciato un dibattito su come una bioeconomia circolare potrebbe consentire un’Europa più competitiva, aiutando allo stesso tempo l’UE ad affrontare le sfide globali, tra cui il cambiamento climatico. Aprendo oggi l’evento di lancio della Coalizione, Alberto Ruiz, Consigliere per l’Industria presso la Rappresentanza Permanente della Spagna presso l’UE, ha evidenziato la competitività industriale e l’innovazione come priorità della Presidenza spagnola dell’UE. Ruiz ha inoltre identificato il ruolo, spesso trascurato, che gli attori della bioeconomia e della circolarità già svolgono nel realizzare queste priorità.

Molte delle aziende più innovative di tutta Europa, che rappresentano fornitori di prodotti di alta qualità a base di legno, prodotti di carta e cartone, imballaggi e soluzioni di energia rinnovabile, sono state invitate a presentare esempi di vita reale su come l’uso di risorse rinnovabili di origine biologica sostiene già il motore della crescita verde dell’UE e l’obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050.

I relatori hanno fatto il punto sullo stato del settore della bioeconomia dell’UE e sulle lacune da colmare in vista del ciclo legislativo 2024-2029, in cui sono alte le aspettative che gli attori della bioeconomia contribuiscano a trasformare in azione la trasformazione radicale del pacchetto legislativo del Green Deal dell’UE. Una vivace tavola rotonda ha toccato gli attuali fattori trainanti e gli ostacoli per un’industrializzazione verde, le tendenze e le opportunità future e le azioni a lungo termine per garantire un settore della bioeconomia dell’UE competitivo e resiliente a livello globale.

Ilkka Hämälä, Presidente di Cepi e CEO di Metsä Group, ha dichiarato: “sono orgoglioso di ciò che rappresenta la Circular Choices Coalition, siamo una coalizione che riunisce 20 associazioni di categoria dell’UE per sviluppare una cooperazione intersettoriale aperta. La nostra promessa è che i nostri settori riducano le emissioni di carbonio nell’UE all’equivalente di almeno il 30% delle emissioni fossili dell’UE entro il 2030, se le decisioni politiche dell’UE verranno prese a sostegno di questa direzione“. Hämälä ha sottolineato che per raggiungere gli obiettivi del settore, “l’attenzione alla coerenza legislativa tra i diversi settori politici nonché agli impatti cumulativi delle normative UE è fondamentale”.

Il potenziale di trasformazione della bioeconomia dell’UE avrà bisogno del giusto contesto normativo per espandersi: “se vogliamo che l’UE sia leader nella bioeconomia circolare, dobbiamo iniziare a lavorare ora per la creazione delle giuste condizioni di mercato nel mercato unico dell’UE, così come a livello globale”, ha affermato Alberto Ruiz.

Hans Ingels, capo dell’unità Bioeconomia della DG GROW, ha concluso: “la strategia dell’UE per la bioeconomia è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal dell’UE. È importante collaborare con l’industria per offrire alle prossime generazioni un nuovo modello sociale ed economico basato sull’uso circolare delle risorse biologiche e rinnovabili”.

Un altro relatore, Isabel Yglesias, responsabile degli affari europei della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali, ha dichiarato: “dobbiamo garantire di fare le giuste scelte normative e finanziarie per consentire alle industrie europee che sono all’avanguardia nella sostenibilità di continuare a investire in Europa e competere a livello globale, rendendo l’UE più resiliente agli shock futuri. Per questo, garantire la qualificazione e il miglioramento delle competenze della nostra forza lavoro è altrettanto fondamentale”.