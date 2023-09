L’UE vieterà il bisfenolo A nei contenitori per alimenti, “un rischio per milioni di persone”

MeteoWeb

La Commissione europea sta preparando un regolamento per vietare l’uso del bisfenolo A nei materiali a contatto con gli alimenti, compresi la plastica e gli imballaggi rivestiti, come le lattine. Le nuove regole saranno presentate nei primi mesi del 2024. Bruxelles ha deciso di preparare il regolamento in seguito al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha ridotto di 20mila volte la dose tollerabile della sostanza chimica.

Secondo l’Agenzia UE per l’ambiente, l’esposizione della popolazione europea alla sostanza chimica “è ben al di sopra dei livelli accettabili di sicurezza sanitaria” e “rappresenta un potenziale rischio per la salute di milioni di persone“.