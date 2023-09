La bolla delle auto elettriche inizia a sgonfiarsi

MeteoWeb

“Gli Stati Uniti stanno cercando di imitare il modello economico cinese nel momento in cui la sua politica industriale si frattura. Basta guardare al collasso della bolla delle auto elettriche, che costituisce una lezione su come le industrie costruite dal governo spesso falliscono a causa del governo”. È quanto si legge in un articolo pubblicato ad agosto sul Wall Street Journal. Nel mese di agosto, “Tesla ha tagliato i prezzi in Cina per aumentare le vendite in un mercato dei veicoli elettrici troppo saturo. A luglio, Tesla e altri produttori di automobili in Cina hanno concordato di porre fine alla guerra dei prezzi dei veicoli elettrici, per poi annullare il cessate il fuoco giorni dopo a causa delle preoccupazioni antitrust del governo. Mentre i prezzi più bassi possono avvantaggiare i consumatori, i produttori di automobili in Cina stanno fallendo”, continua l’articolo.

“Negli ultimi dieci anni, sono state lanciate numerose start-up cinesi di veicoli elettrici, alimentate dal sostegno del governo, compresi incentivi ai consumatori e finanziamenti diretti. I produttori di automobili hanno sfornato veicoli elettrici per assorbire i sussidi. Circa 400 produttori cinesi di auto elettriche hanno fallito negli ultimi anni poiché Pechino ha ridotto i sussidi all’industria aumentando i mandati di produzione. I depositi di rottami in tutta la Cina sono disseminati di veicoli elettrici la cui tecnologia è diventata obsoleta. Pechino ha recentemente esteso un’esenzione fiscale sulle vendite di veicoli elettrici per attenuare i problemi del settore. I produttori di automobili sono tuttavia costretti a tagliare i prezzi per vendere le auto che sono tenuti a produrre, il che sta erodendo i margini. Il mandato cinese per i veicoli elettrici è simile a quelli imposti dalla California e dall’amministrazione Biden e punisce in particolare i tradizionali produttori di automobili a combustibili fossili dell’Occidente”, si legge.

Ad agosto, “la joint venture Volkswagen in Cina ha annunciato incentivi fino a 8.200 dollari per il suo modello elettrico ID.6 X. I concessionari GM Chevrolet in Cina stanno scontando i veicoli elettrici di oltre il 25%. Anche se i veicoli elettrici rappresentano ora un terzo delle vendite di auto in Cina, l’offerta supera ancora la domanda. Questo divario probabilmente aumenterà con l’indebolimento dei consumi cinesi. Il sostegno del governo cinese ha gonfiato gli investimenti nei veicoli elettrici e allocato male il capitale che avrebbe potuto essere destinato a usi più produttivi”, continua il Wall Street Journal.

“Ora arriva la distruzione che segue invariabilmente la creazione del governo, e che potrebbe essere un presagio per gli Stati Uniti poiché l’amministrazione Biden emula la politica industriale cinese sui veicoli elettrici”. Ad agosto, “Cox Automotive ha riferito che le scorte di veicoli elettrici sono aumentate fino a 103 giorni di fornitura negli Stati Uniti, circa il doppio di quelle a benzina. I produttori e i concessionari di automobili stanno scontando i veicoli elettrici per vendere le loro crescenti forniture. Il prezzo medio dei veicoli elettrici pagato dai consumatori è sceso del 20% rispetto a un anno fa, arrivando a 53.438 dollari, grazie ai tagli di prezzo di Tesla e agli incentivi dei concessionari. Ford ha recentemente ridotto i suoi obiettivi di produzione di veicoli elettrici poiché le perdite e le scorte invendute crescono. Alla fine di giugno, aveva 116 giorni di Mustang Mach-E invendute e l’Hummer elettrico di GM aveva più di 100 giorni di fornitura”, si legge nell’articolo del Wall Street Journal.

“Nel frattempo, le start-up di veicoli elettrici stanno annaspando a causa dell’aumento dei tassi di interesse e faticano a espandere la produzione. Lordstown Motors ha dichiarato fallimento a giugno. Nikola Corp. ha avvertito quest’anno di avere “dubbi sostanziali” sulla sua capacità di rimanere in attività. I fallimenti aziendali sono inevitabili in un’economia dinamica, ma il governo sarà il principale responsabile della distruzione che deriverà dalla transizione forzata verso i veicoli elettrici – e il danno potrebbe essere solo all’inizio”, conclude l’articolo del Wall Street Journal.