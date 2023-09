Maltempo, piogge e temporali al Sud, forti venti anche al Centro: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

La discesa di un vortice depressionario dai Balcani sullo Ionio ha già innescato forti venti sulle regioni del Centro-Sud. Nei prossimi giorni, oltre al vento, porterà piogge e temporali al Sud, in particolare in Calabria e Sicilia, e un calo termico sul versante Adriatico e nelle regioni meridionali. La conferma sul maltempo arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. E’ stata diramata, tuttavia, allerta meteo gialla in tutta la Calabria e allerta meteo gialla sulla Sicilia tirrenica.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 settembre 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore ionico settentrionale della Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, generalmente più rilevanti sul versante settentrionale della Sila ove i fenomeni potranno assumere carattere di maggiore insistenza;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria, sulla Basilicata occidentale e meridionale, sulla Sicilia centro-orientale e sull’Appennino abruzzese, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulla Calabria centro-meridionale e sul versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, generalmente deboli sulle restanti zone.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti settentrionali sulle regioni centro-meridionali e sulle coste del Friuli Venezia Giulia, con raffiche di burrasca specie sul triestino, sui settori adriatici di Abruzzo e Molise e su Puglia, settori ionici peninsulari e siciliani, Campania, bassa Toscana e alto Lazio, e rinforzi fino a burrasca forte lungo i crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e di centro-meridionale e sui rilievi delle isole maggiori.

Mari: molto mossi l’Adriatico, il Tirreno centrale al largo e nel settore ovest e il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, localmente agitato quest’ultimo; tendente a molto mosso il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 settembre 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria e della Sicilia e sulla Basilicata meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con residui rinforzi di burrasca specie sui versanti ionici e lungo i settori appenninici, tendenti ad attenuazione.

Mari: molto mossi i bacini meridionali, fino ad agitato lo Ionio occidentale.

