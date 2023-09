Branco di cani avvelenato nel Reggino: AIDAA mette una taglia di 8.000 euro | FOTO

MeteoWeb

“Una vera e propria carneficina quella scoperta nella mattinata ad Ortì, nella zona collinare sopra Reggio Calabria, dove, presumibilmente avvelenati, sono morti diversi cani con 4 cuccioli di 40 giorni. I cuccioli dovevano partire nei prossimi giorni per Milano, dove sarebbero stati tenuti in stallo da dei volontari in attesa di adozione. Ora la scoperta di questo gesto che definire criminale è riduttivo”. Lo afferma in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che nei prossimi giorni presenterà un esposto alla procura di Reggio Calabria. “Questi cani, come in molti altri casi nel Sud Italia, vivevano in branco e di loro si prendevano cura persone amorevoli. Ora però su questa vicenda bisogna andare a fondo perché questo pare uno sterminio, perché di sterminio si tratta, le cui cause vanno ricercate accuratamente e prima di puntare il dito contro qualcuno, ci vuole una seria inchiesta della magistratura e della Polizia veterinaria – scrivono gli animalisti di AIDAA -. Ed è importante che la gente che sa parli, per questo mettiamo una taglia di 8.000 euro che verrà pagata a chi con la sua testimonianza rilasciata formalmente ai termini di legge alle forze dell’ordine permetterà l’individuazione e la condanna definitiva del responsabile di questa carneficina“.