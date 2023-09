Brasile, ciclone extratropicale si abbatte su Rio Grande do Sul: 4 morti

MeteoWeb

Un ciclone extratropicale ha colpito lo Stato del Rio Grande do Sul, nel Sud del Brasile, provocando almeno 4 morti e oltre 200 sfollati. Due vittime hanno perso la vita dopo essere rimaste intrappolate all’interno di un veicolo e trascinate via dall’acqua a Ibiraiaras, ha riferito la protezione civile. A Mato Castelhano una persona è morta mentre tentava di attraversare un fiume a bordo di un camion. Nella regione di Vale do Taquarí, nel centro dello Stato, stamani molti residenti si sono rifugiati sui tetti delle case, in attesa di essere soccorse dagli elicotteri.