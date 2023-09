Nebbia e pioggia in Brasile: maxi incidente nel Sud, almeno 7 morti

MeteoWeb

Almeno 7 persone sono morte in Brasile, a causa di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada BR-277 che collega Curitiba a Ponta Grossa, nello Stato brasiliano di Paranà. Diverse auto sono rimaste bloccate in un ingorgo. La strada è stata chiusa per consentire ai vigili del fuoco di intervenire. Le immagini che arrivano sono drammatiche, con camion e altri veicoli completamente distrutti dalle fiamme. Secondo diversi testimoni, al momento dell’incidente pioveva e c’era fitta nebbia, che ha ridotto la visibilità.