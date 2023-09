Sorpresi dal buio sull’Adamello, salvati 4 alpinisti

MeteoWeb

Si è concluso nella tarda serata di ieri il soccorso di 4 alpinisti in difficoltà nei pressi del passo di Cavento nel gruppo dell’Adamello, a circa 3.100 metri d’altezza. I quattro, di 27 e 29 anni residenti a Berlino, avevano percorso la cresta ovest del Carè Alto con l’intenzione di raggiungere il rifugio delle Lobbie, quando nella zona del passo del Cavento si sono trovati in difficoltà a proseguire per le pessime condizioni del ghiacciaio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 20 da parte degli stessi alpinisti che si erano attardati nella loro escursione e in difficoltà a proseguire, anche per la stanchezza e per il sopraggiungere del buio, hanno chiesto aiuto. La Centrale unica per le emergenze ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre in piazzola si rendevano disponibili gli operatori della stazione di Pinzolo del Soccorso alpino e speleologico. Grazie all’utilizzo dei visori notturni e alle luci frontali accese dei 4 alpinisti, l’equipaggio ha individuato in breve tempo il gruppo. Il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino è stato verricellato sul posto per procedere al recupero di tutti e quattro gli alpinisti e al loro trasporto a valle fino a Carisolo, dove sono stati affidati agli operatori della stazione di Pinzolo.