Il Bureau of Meteorology conferma: l’inverno 2023 è stato più caldo mai registrato in Australia

In Australia quello appena trascorso è stato l’inverno più caldo mai registrato. I dati pubblicati dal Bureau of Meteorology mostrano che la temperatura media in tutto il Paese quest’inverno è stata di 1,53°C al di sopra della media a lungo termine, e la più alta da quando sono iniziate le registrazioni nazionali nel 1910. Il record precedente era di +1,46°C stabilito nel 1996. Il dato viene calcolato sulla base della media delle temperature minime e massime di 112 stazioni meteo, distribuite nel modo più uniforme possibile in tutta l’Australia.

Il caldo fuori stagione segue la tendenza globale delle temperature record degli ultimi mesi ed estende la serie di inverni superiori alla media in Australia a 11 consecutivi, con l’ultimo inverno più fresco della media nel 2012. Il record è il risultato di temperature massime superiori alla media in tutto il Paese e minime miti nella maggior parte delle regioni, ad eccezione della metà Ovest dell’Australia Occidentale. Per il Nuovo Galles del Sud, il Queensland e la Tasmania è stato l’inverno più caldo mai registrato, mentre per Victoria e Australia Meridionale è stato il 2° più caldo.

Il più grande discostamento dalla norma si è registrato nel Queensland meridionale, dove quest’inverno è stato fino a 3°C sopra la media. L’assenza di freddo ha portato gelate inferiori alla media e nevicate quasi record. Alcune regioni alpine hanno misurato lo spessore di neve più basso degli ultimi 50 anni, mentre le Blue Mountains a Ovest di Sydney hanno vissuto il loro primo inverno senza nevicate in questo secolo.

Anche se la stagione ha portato un caldo fuori dalla norma, le precipitazioni sono state quasi normali in media in tutto il Paese, attestandosi al 4,2% in meno rispetto alla media a lungo termine. Sebbene la media nazionale sia stata nella norma, le precipitazioni sono state variabili, compresi i totali più bassi mai registrati vicino alla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud e in una piccola zona a Nord di Perth.

Le piogge invernali sono state ben al di sopra della media su gran parte dell’Australia settentrionale a causa di una rara fascia nuvolosa durante la stagione secca tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.