È stato individuato nelle acque del canale dei Cuori e poi soccorso dai sommozzatori, calatisi dall’elicottero del reparto volo di Venezia: è sano e salvo il bambino di 9 anni per cui erano partite le ricerche nel primo pomeriggio di oggi a Cavarzere (VE), in un’area campestre con dei canali nelle vicinanze. Con l’acqua fino al petto, il piccolo è stato recuperato e trasportato a riva dai Vigili del Fuoco, per poi affidarlo alla madre.