Cade un elicottero in Valtellina: tre persone ferite

Incidente aereo nella serata di oggi in Valtellina. Un elicottero straniero è precipitato sulle Alpi Orobie, in territorio di Gerola Alta, in provincia di Sondrio. I tre membri dell’equipaggio si sarebbero salvati riportando ferite, uno sarebbe più grave degli altri. I soccorritori di Vigili del Fuoco e Soccorso Slpino e del SAGF, Soccorso Alpino Guardia di Dinanza, stanno raggiungendo il luogo dell’incidente.