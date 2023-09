Calabria, incendio allo svincolo di Morano Calabro: interviene l’elicottero, blocchi temporanei alla circolazione | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio sta creando problemi alla circolazione a Morano Calabro, nel Cosentino. A causa dell’incendio che ha coinvolto lo svincolo di Morano Calabro (km 187,200) lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, sono attivi dei momentanei blocchi della circolazione – per il traffico in direzione sud – per consentire le operazioni di spegnimento da parte dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Lo comunica Anasa. Sul posto sono presenti, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.