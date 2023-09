Caldo in Francia: a Parigi smog e temperature insolite per settembre

MeteoWeb

Prosegue l’ondata di caldo in Francia, Parigi compresa, nel contesto di una situazione meteo del tutto inedita per settembre. Per la prima volta lo stato di “vigilanza arancione ‘canicule’ (episodio di forte calore) viene decretato oltre il periodo estivo“, ha sottolineato il servizio meteo nazionale Météo-France. La situazione, inoltre, ha determinato un ristagno degli inquinanti, facendo aumentare i livelli di smog a Parigi. Questa settimana la capitale francese ha superato ogni giorno i +30°C. Sempre secondo Météo France, oltralpe le temperature massime raggiungeranno oggi i +34/+36°C, con punte di +37°C nel Centre-Val de Loire.