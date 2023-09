Ancora caldo “fuori stagione” in Francia: allerta arancione in 14 dipartimenti

MeteoWeb

È di nuovo allerta caldo in Francia. “Un persistente episodio di forte calore si è diffuso nel Paese. Ci aspettiamo temperature senza precedenti per il mese di settembre” su larga parte del Sud-Ovest, afferma Météo France. “Non è previsto un vero e proprio calo delle temperature almeno fino a domenica prossima. La durata di questo episodio di caldo intenso e la sua intensità a stagione inoltrata sono notevoli in tutto il Paese”, viene sottolineato.

“Questo episodio di forte caldo è iniziato lunedì con un marcato picco di caldo centrato sul nord della Nuova Aquitania. Martedì, l’intensità del forte caldo è scesa leggermente al Centro-Ovest, ma ha fatto invece più caldo in un certo numero di regioni, tra cui il Bacino di Parigi, la regione del Grand-Est e la Contea della Borgogna Franca. Mercoledì l’intensità è scesa anche sulle regioni interessate martedì. Questo fine settimana le temperature saranno spesso comprese tra +32°C e +36°C nel pomeriggio su gran parte del centro del Paese, con punte anche di +37°C possibili localmente. Nelle regioni periferiche, la temperatura sarà ancora superiore ai +30°C. Bisognerà aspettare lunedì per vedere le temperature cominciare a scendere, tranne che al Centro-Est e nella Valle del Rodano”, spiega Météo France.

I 14 dipartimenti dell’Ile-de-France e del Centro-Valle della Loira saranno sotto allerta arancione per il caldo da mezzogiorno di domani, venerdì 8 settembre. “È la prima volta che accade dopo il periodo estivo, da quando questo fenomeno è rilevato dal 2004“, ha precisato Météo France.