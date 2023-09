Caldo, Lenarcic: “in Europa 62mila morti la scorsa estate”

MeteoWeb

A causa del caldo record, la scorsa estate in UE ci sono stati “62mila morti“: lo ha reso noto il commissario UE alle crisi Janez Lenarcic parlando alla Plenaria del Parlamento europeo al dibattito sui disastri naturali che hanno segnato l’Europa negli ultimi mesi. “L’incendio nella regione più antica della Grecia è stato il più grande mai registrato in Europa, bruciando un’area di quasi 100mila ettari. Nel frattempo, nello stesso paese, in Grecia, una settimana fa, in 2 giorni è caduta una pioggia pari a 3 anni,” ha aggiunto. “Nel mese di agosto due terzi della Slovenia erano sott’acqua. Nel mese di maggio, le inondazioni in Italia hanno provocato 900 frane“.

“L’orribile intensità della regolarità di queste emergenze era insolita solo pochi anni fa. Adesso è tutto troppo familiare. E temo che continuerà ad accelerare. Abbiamo urgentemente bisogno di un’Europa più resiliente alle catastrofi. Dobbiamo sviluppare una preparazione e una risposta preventiva in ogni parte della nostra società,” ha evidenziato Lenarcic.