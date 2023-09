Caldo record nel Regno Unito per settembre, 5° giorno con massime oltre +30°C

MeteoWeb

Come in Francia, anche nel Regno Unito prosegue l’ondata di caldo anomala per settembre: in Inghilterra e Galles le temperature massime sono previste oggi oltre +30°C per il 5° giorno consecutivo. L’allerta arancione in vigore da inizio settimana è stata estesa a tutta l’Inghilterra. I meteorologi del servizio meteo nazionale Met Office hanno parlato di primato di durata “senza precedenti“, se le previsioni odierne verranno confermate.

Ieri a Wisley (Surrey) si sono registrati ben +32,6°C. Il record assoluto di caldo sull’isola durante il mese di settembre resta però imbattuto: +35,6°C certificati dagli archivi nel South Yorkshire in un settembre del lontano 1906.