Caldo e scirocco, la Sicilia ripiomba nell’incubo incendi: un morto e un ferito | FOTO e VIDEO

La Sicilia brucia di nuovo, con temperature che raggiungono picchi di +37-38°C e forti venti di scirocco ad alimentare le fiamme. Da Palermo a Trapani, da Catania a Messina, da Caltanissetta a Enna, i mezzi di soccorso sono stati impegnati senza sosta per mettere in sicurezza le abitazioni minacciate dalle fiamme e spegnere i roghi. Una cinquantina i focolai sui quali sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i forestali e i volontari della Protezione Civile regionale. I roghi sono visibili anche dal satellite. La situazione è più critica nel Palermitano e nel Messinese.

La città di Palermo, a distanza di due mesi dagli incendi del 25 luglio, è di nuovo in fiamme. Se l’incendio nei pressi della discarica di Bellolampo è spento, secondo quanto afferma l’azienda dei rifiuti comunale, è ancora in corso l’incendio in via Fichidindia a Brancaccio, mentre un incendio di sterpaglie sulla laterale di viale regione (zona Bonagia) si è propagato interessando il “ponte Bonagia”, uno degli ingressi della città sulla Circonvallazione, e coinvolgendo anche delle autovetture. In via Belmonte Chiavelli angolo Viale regione Siciliana si è verificato un incendio nell’area esterna di una officina meccanica: il rogo ha coinvolto materiale vario in plastica ivi depositato. Sul posto stanno operando due squadre Vigili del Fuoco. Un altro incendio si è verificato nel quartiere Villaggio Santa Rosalia nei pressi di via Gustavo Roccella, e in questo caso l’incendio ha interessato un’aera a cielo aperto adibita a ricovero di camper e vetture; nel rogo sono rimasti coinvolti alcuni mezzi. In via Messine Marine, un incendio di sterpaglie sta interessando l’area limitrofa ad uno stabilimento per la produzione di prodotti in terracotta.

A Palermo è stato evacuato l’edificio 18 del campus universitario, in viale delle Scienze, al confine con via Ernesto Basile interessata da incendi già da ore. Le fiamme si sarebbero avvicinate all’edificio che ospita le Facoltà di chimica e fisica ed è stato dato l’ordine a studenti e professori di abbandonare immediatamente il luogo. Inoltre, proprio a causa degli incendi divampati in città e che rendono l’aria irrespirabile, le Olimpiadi Popolari previste per domani dal progetto Sport popolare in spazio pubblico sono rinviate. L’organizzazione non vuole che “bambini e bambine siano esposti a eventuali pericoli per la loro salute“. Sono invece confermate le visite mediche che si svolgeranno come previsto a Piazza Magione.

Sei squadre e altrettanti Canadair sono al lavoro su parte della provincia di Palermo: operazioni di spegnimento in corso a Gratteri, Misilmeri, Monreale, San Mauro Castelverde, Belmonte Mezzagno e Corleone, comunicano i Vigili del Fuoco. Nella zona di Madonna del Ponte tra Balestrate e Partinico sono impegnate due squadre del distaccamento di Partinico e del distaccamento volontario di Carini. Incendi hanno interessato anche le località di Altofonte, Gibilrossa, Piana degli Albanesi, Cefalù, Torretta, Prizzi. Le scuole di alcune località del Palermitano oggi sono state chiuse a causa degli incendi.

Incendi nel Messinese e Trapanese

Nel Messinese, l’incendio peggiore è quello in corso a Militello Rosmarino, dove le fiamme stanno lambendo le case. Un altro vasto incendio è in corso sulle colline retrostanti di Ponte Naso. Sono stati domati dopo diverse ore i roghi divampati a Letojanni, Barcellona Pozzo di Gotto, Sant’Agata di Militello, Patti, Sinatra, Mistretta, Tusa.

Una ventina gli interventi nell’area di Trapani, in particolare nella zona di Castellammare del Golfo. I pompieri hanno lavorato incessantemente per la salvaguardia di persone, animali e abitazioni, i roghi hanno carbonizzato decine di ettari di terreno. Danni anche nel Nisseno e nell’Ennese.

Vasto incendio sulle colline retrostanti di Ponte Naso

Sicilia nella morsa degli incendi

Un morto e un ferito

In incidenti legati al vento e agli incendi, in Sicilia si registrano purtroppo un morto e un ferito. Un uomo è morto a Trappeto, nel Palermitano, durante l’evacuazione di alcune abitazioni lambite da un incendio. L’uomo forse è stato preso dal panico e potrebbe avere avuto un malore. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale. Sul corpo, trovato all’esterno della casa, non ci sarebbero segni di bruciature.

A causa del forte scirocco, un albero è caduto in via Castellana, a Palermo, colpendo un’auto con a bordo una donna di 36 anni. La guidatrice è stata trasportata al pronto soccorso.