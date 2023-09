Caldo soffocante in Brasile, temperature record: sfiorati i +40°C a Rio de Janeiro

MeteoWeb

Con temperature massime di almeno +33ºC, 4 città del Brasile hanno battuto ieri il record di caldo dell’anno, secondo l’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet). Si tratta di

Curitiba: +33,1ºC

San Paolo: +36,5ºC

Belo Horizonte: +37,1ºC

Rio de Janeiro: +39,9ºC

A Cuiabá, dove è stata registrata la temperatura più alta, ieri pomeriggio i termometri hanno raggiunto i +40,1ºC e, oltre a Rio, la temperatura ha raggiunto i +39ºC anche a Teresina. I dati considerano le temperature massime registrate nelle principali capitali degli Stati Brasiliani fino alle 15 di domenica, diffuse dall’ultimo bollettino Inmet. Sono state analizzate 14 capitali, dove le temperature massime registrate ieri, in dettaglio sono state:

Curitiba +33,1ºC – record dell’anno

Macapá +33,5ºC

Brasilia +33,8ºC

Belém +36ºC

Manaus +36,4ºC

San Paolo +36,5ºC – record dell’anno

Goiânia +38,5ºC

Palmas +38,6º

Rio Branco +36,8ºC

Belo Horizonte +37,1ºC – record dell’anno

Campo Grande +37,3ºC

Teresina +39ºC

Rio de Janeiro +39,9ºC – record dell’anno

Cuiabá +40,1ºC

Sabato l’Inmet ha diramato l’allerta rossa per un’ondata di caldo in aree di 10 Stati, oltre al Distretto Federale. L’avviso dell’istituto prevede che la temperatura rimarrà di 5°C sopra la media per un periodo superiore a 5 giorni, rappresentando un rischio per la salute.