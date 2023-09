Caldo e vento a Palermo, diversi incendi in città e provincia

MeteoWeb

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Palermo. Dalle 20 di ieri fino alle prime luci di oggi sono stati effettuati più di 40 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie in tutto il territorio provinciale. “L’intero dispositivo di soccorso presente al Comando è stato impegnato per fronteggiare l’emergenza dettata dalle elevate temperature e dai venti di scirocco è stato inoltre richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina,” è stato spiegato in una nota. Al momento sono in corso interventi ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi,Torretta e Prizzi.